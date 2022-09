PHOTOS Moselle : la croix de Thicourt (17ème siècle) restaurée grâce au soutien de la Fondation du Patrimoine

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine ces 17 et 18 septembre, zoom sur ce petit patrimoine rural, que des amoureux des vieilles pierres s'efforcent de restaurer et préserver. A Thicourt, 130 habitants entre Morhange et Faulquemont, Stéphane Beck est en train de faire restaurer une croix du XVIIème siècle qui était installée sur la façade de sa maison.

Le bâtiment, en lui-même, est déjà remarquable : la maison de Stéphane Beck, un corps de ferme typiquement lorrain, est accolée aux vestiges de l'ancienne église du village, dont les fondations remontent à l'an mil, voire à l'époque gallo-romaine. La croix, elle, était scellée dans la façade de ce bâtiment, à la vue de tous, en pleine rue principale. Mais elle était très abîmée : seul le socle et le haut du christ étaient encore en place.

L'artisan Florent Perier, sculpteur à Azerailles (Meurthe-et-Moselle) va redonner tout son caractère à la croix de Thicourt. - Stéphane Beck / Florent Perier

Une mystérieuse inscription découverte fortuitement

Quand il achète la maison en 2009, Stéphane Beck ne savait pas que ce christ avait un intérêt particulier : "Il était complètement noyé sous l'enduit de la façade. C'est la Société d'archéologie et d'histoire de Faulquemont qui a proposé de desceller la croix, puisqu'elle ne tenait plus très bien, afin de voir ce qu'il y avait derrière".

C'est chose faite en 2014 : et là, immense surprise. "On découvre une inscription au dos de la croix, en latin, tirée de l'Epitre de Paul aux Galates : 'Seigneur, préserve-nous de la malédiction de la loi'. Cette citation est complexe dans le texte biblique. Mais en plus, on ne sait pas du tout pourquoi elle a été gravée là. Les spécialistes et passionnés qui l'ont observée n'ont jamais vu ça", explique Stéphane.

La fameuse inscription, découverte au revers de la croix, en 2014. - Stéphane Beck

Des mois de restauration chez un artisan lorrain

Déposée en 2014 donc, la croix est restée depuis à l'abri, chez Stéphane. Puis c'est une rencontre, "une belle rencontre" avec Anne-Marie Betka, de la Fondation du Patrimoine à Nancy, qui lance le projet de restaurer le monument. Le processus est long : il faut des mois pour monter le dossier et obtenir les validations nécessaires, surtout que la croix étant dans le périmètre du chœur de l'église de Thicourt, classé monument historique, il faut l'aval des Bâtiments de France.

Et en juin dernier, tout s'est accéléré : elle a été emmenée chez un sculpteur d'art lorrain, Florent Perier à Azerailles, près de Baccarat. Il va notamment recréer les jambes du christ, qui sont manquantes. Stéphane Beck espère le retour de la croix contre le mur de sa maison au printemps prochain.

Il y a beaucoup de travail !

L'artisan Florent Perier a déjà réalisé un moulage et des empreintes pour reconstituer les parties manquantes du christ. - Stéphane Beck

Pour financer la restauration, estimée à 9.600 euros, Stéphane peut compter sur le soutien de la Fondation du Patrimoine. Elle lui a alloué la somme de 1.500 euros, et a lancé un financement participatif auprès des particuliers : près de 2.500 euros ont déjà été récoltés. "C'est déjà un tiers de la somme. Je suis content parce que c'est du petit patrimoine mais qui est quand même important, et qui témoigne de la ferveur et des croyances de nos ancêtres", confie Stéphane.

La Fondation du Patrimoine soutient actuellement 37 projets en Moselle, du Fort Queuleu à Metz, à la Maison de Léo au Val-de-Guéblange, mais aussi les églises de Chesny, Brouviller, Kirviller, Pange, la villa gallo-romaine de Sarreinsming... Sans oublier les sept projets soutenus par la mission Stéphane Bern dans notre département : la maison forestière du Spitzberg à Dabo, la Citadelle de Bitche, le colombier et les grilles de Wendel à Hayange, les ruines du château de Frauenberg, la chapelle du château de Preisch à Basse-Rentgen, et la dernière en date, la Maison de drapier dite « Berweiller » à Sierck-les-Bains.