Moselle : le parc animalier de Sainte-Croix accueille une nouvelle meute de loups

Ils sont arrivés cet hiver du Danemark. Sept loups noirs sont désormais installés au parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes, dans le sud de la Moselle. Et vous pouvez venir les admirer pendant ces vacances d'hiver, jusqu'au dimanche 1er mars.

Ils font partie des nouveautés du parc animalier de Sainte-Croix. Une meute de sept loups noirs, arrivés du Danemark cet hiver. Six d'entre eux sont effectivement tout noirs mais le plus âgé a une fourrure entièrement beige. Des loups que vous pouvez aller admirer pendant les vacances scolaires, jusqu'au dimanche 1er mars, puisque ça fait cinq ans que le parc ouvre désormais aussi pendant cette période.

Un objectif pédagogique

"Le loup est un animal paradoxal parce qu'il fascine et en même temps il fait peur" explique Nicolas Coussi, le responsable animation du parc de Sainte-Croix. L'objectif, c'est donc de mieux le connaître pour mieux le comprendre et donc en avoir moins peur. "La première raison qui fait que l'on aime pas une espèce, c'est la méconnaissance. Donc apprendre à connaître l'animal, c'est déjà un très bon point" ajoute-t-il.

C'est carrément l'opposé du grand méchant loup qu'on peut trouver dans les contes. Philippe, un habitué du parc

Le parc invite donc souvent des groupes scolaires par exemple pour leur expliquer qui est réellement le loup, un prédateur certes mais aussi un animal "indispensable dans la nature."

Le loup le plus âgé de cette meute, avec sa fourrure beige © Radio France - Soisic Pellet

Des records de fréquentation

Et ça marche ! Le parc animalier de Sainte-Croix a enregistré l'an dernier un record de fréquentation, avec plus de 358 000 visiteurs en 2019, c'est-à-dire 30 000 de plus qu'en 2018.

Le parc est ouvert de fin mars à mi-novembre et pendant les vacances d'hiver, jusqu'au 1er mars.