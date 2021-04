Moselle : sacré "pire blason" de foot, le logo du FC Pange s'affiche sur des t-shirts

C'est le genre de logo qui ne passe pas inaperçu. Une vache avec un corps de ballon de foot, crampons aux pattes et balle sous le sabot, qui a amusé des milliers d'internautes. Ce blason, c'est celui d'un petit club de foot de Moselle, le FC Pange, à l'est de Metz. Tout est parti d'un compte Twitter humoristique, la Fédération Française de la Lose (près de 200 000 abonnés) qui a décidé de lancer le concours du pire logo pour un club de football. Les internautes étaient appelés à voter, et c'est le club mosellan qui a remporté haut la main le suffrage.

Lors du lancement du concours, une partie de l'équipe du FC Pange était dubitative, avant de vite s'en amuser, explique Thomas Devot, le responsable de la communication du club : "En voyant que les gens le prenaient à la rigolade, et avec tous les retours bienveillants, on s'est vite rangé du côté humoristique."

"Il y a plus de vaches que de supporteurs !"

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur des internautes que le concours a grandement amusé, à tel point qu'ils ont eu envie de porter haut les couleurs du FC Pange. "La Fédération Française de la Lose nous a contacté pour une collaboration", détaille Thomas. "Ils étaient surpris des retours très positifs et ont été sollicités par des internautes d'un peu partout qui voulaient un maillot."

Il faut dire qu'à y regarder de près, le blason du FC Pange est pour le moins insolite. Son histoire l'est tout autant : "L'origine de ce logo est simple. Nous sommes un petit club de campagne, on accueille beaucoup de clubs qui viennent de Metz et des alentours. Et on a eu beaucoup de jeunes qui ont découvert notre fameux parc à vaches, certains ne connaissaient même pas cet animal !", se souvient Thomas Devot, "on nous chambrait un peu en nous disant qu'il y avait plus de vaches que de supporteurs. Et c'est vrai, puisque nous avons une cinquantaine de vaches au bord du stade. Notre ancien président a voulu jouer là dessus, et a dessiné ce logo."

Ces t-shirts vendus une vingtaine d'euros sur le site de la FFLose, c'est une belle publicité pour ce petit club. C'est aussi une entrée d'argent inespérée à l'heure de la crise sanitaire, d'autant que le FC Pange a de nombreux projets : "on veut financer de nouveaux maillots pour nos jeunes, et on veut réaliser l'éclairage de notre terrain - notre beau champ de patates -, afin de multiplier les entraînements parce qu'on est limités par la luminosité."