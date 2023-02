Moselle : un fragment du panorama de Rezonville, retrouvé par hasard, à découvrir au musée de Gravelotte

Quatre des huit sites Passionnément Moselle rouvrent leurs portes ce samedi 11 février, après une pause hivernale. Parmi les nouveautés de l'année, le Musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion de Gravelotte propose au public de découvrir un nouveau fragment du panorama de Rezonville, découvert de manière fortuite il y a deux ans. Cet immense tableau représente une victoire française : la bataille de Mars-la-Tour, dite bataille de Rezonville, le 16 août 1870.

Les panoramas, une "mode" de la fin du XIXème siècle

Dans les années 1880, on n'a pas la télé, ni le cinéma, à peine la photo. Alors on retrace les grands épisodes de l'histoire récente dans des panoramas : des peintures magistrales de 9 mètres de haut, 120 mètres de longueur, ou plutôt de circonférence, puisque ces fresques sont exposées dans des rotondes. Le panorama de Rezonville, peint par Alphonse de Neuville et Edouard Detaille, évoque une victoire de l'armée française sur son ennemie prussienne, même si plus de 30.000 soldats des deux camps y perdront la vie, et que l'Alsace et la Moselle seront finalement perdues.

L'œuvre est présentée à Paris et sillonne l'Europe. Mais quelques années plus tard, le panorama est découpé en 115 morceaux qui sont vendus aux enchères : la société qui l'a commandé a fait faillite. Le panorama est alors éparpillé "façon puzzle" dans le monde entier.

Découverte inopinée

On sait qu'un de ces fragment a été offert par un officier au ministère des armées dans les années 1980. Mais c'est lors d'un inventaire, en janvier 2021, que le tableau est retrouvé, à la surprise générale, dans un bureau de l'école militaire à Paris. Formellement identifié comme faisant partie du panorama de Rezonville, il représente un officier à cheval, a été mis en dépôt par le ministère des Armées au musée de Gravelotte. Il vient ainsi compléter sa collection : le musée mosellan possède désormais une vingtaine de morceaux.

Mais l'intégralité de l'œuvre a été reconstituée en numérique : le musée de la Guerre de 1870 et de l'Annexion propose de la découvrir sur des tablettes.