Moulins : La mystérieuse recette du piquenchâgne revisitée ce dimanche

Moulins, France

Son nom ne vous dit certainement rien : piquenchâgne. Ce dessert traditionnel bourbonnais à base de pâte à pain et de poires plantées queue vers le haut est pourtant la star du jour, ce dimanche, à Moulins.

Des Bourbonnais amoureux de cette gourmandise ont créé en début d'année la confrérie du piquenchâgne. Ce dimanche, ils vont revisiter la recette du dessert à l'occasion de la cérémonie d'intronisation des membres de la confrérie.

Un dessert très ancien

Le piquenchâgne est un dessert très ancien. "On le mangeait dans les campagnes", raconte le grand maître de la confrérie du piquenchâgne, Daniel Lacassagne.

A l'origine, la recette du dessert est assez simple : un reste de pâte à pain auquel on ajoute des poires. "On met tout ça au four et on essaie de le manger si on peut l'avaler", poursuit Daniel Lacassagne.

Plusieurs pâtissiers invités ce dimanche vont ainsi revisiter la recette pour le rendre plus digeste. "On gardera l'idée d'un pâté au poire mais il sera plus facile à avaler". Daniel Lacassagne n'en dit pas plus, il tient à conserver le secret de cette nouvelle recette jusqu'à ce dimanche...

Pour découvrir, le piquenchâgne revisité rendez-vous à Moulins. Il sera présenté dans les dix pâtisseries agréées par la confrérie.