Moustiques, vives, taons : ces sales bêtes qui pourrissent notre été

Le moustique nous pique, le taon nous bois et la vive pourrait bien pourrir notre été. Mais pourquoi ces sales bêtes sont-elles aussi méchantes ?

Un moustique qui nous pique, mais qui ne se nourrit pas de sang. Un poisson venimeux qui se cache juste là où on se baigne. Une fausse mouche amatrice de chair humaine. Mais pourquoi ces sales bêtes essaient elles de pourrir notre été ?

Sales Bêtes propose de jeter un nouveau regard sur les bestioles qui nous entourent. Parfois, on les chasse, on les déteste, on en a peur. En fait, elles sont aussi utiles qu'inoffensives.

Le moustique pourrit nos nuits

Vous l'avez en tête ce petit bruit strident qui signifie qu'un moustique vous tourne autour ?

Vous serez ravi d'apprendre qu'en réalité, le moustique ne boit pas de sang pour survivre. Il s'agit en réalité d'un insecte butineur, c'est-à-dire qu'il se nourrit du nectar des fleurs. Il participe même à la pollinisation des fleurs.

N'est-il pas mignon, notre petit moustique ? © Getty - Michael Leidel / EyeEm

Chez le moustique, c'est la femelle qui pique. Et si elle le fait, c'est pour recueillir dans notre sang de précieuses protéines nécessaires à la confection de ses œufs. Et contrairement à une idée reçue, si elle émet ce petit bruit désagréable en voltigeant autour de nos oreilles, ce n'est pas (uniquement) pour nous empêcher de dormir. Elle cherche en fait à attirer des mâles en vue d'un accouplement.

La vive se cache là où l'on se baigne

La vive est un poisson qui évolue dans des eaux de faibles profondeurs, sur des bancs de sable relativement plats. En un mot, elle vit au niveau de nos plages !

Quand elle prend peur, la vive se cache sous le sable et dresse, si besoin, une épine dorsale excessivement venimeuse.

Ne marchez pas dessus !

La vive est plutôt douée en camouflage. Elle peut être difficile à distinguer une fois enfouie dans le sable et gare à celui ou à celle qui marchera dessus. Le venin de la vive est puissant et peut entraîner de nombreuses complications. En cas de piqûre, la vive pourrait bien pourrir votre été.

Le taon nous déchire la couenne

On pourrait facilement confondre le taon avec une grosse mouche. Et pourtant, il existe une différence notable : le taon aime boire notre sang !

Là encore, la femelle cherche sous notre peau de précieuses protéines pour confectionner ses œufs. Mais le taon n'est pas très subtil. Au lieu de nous piquer discrètement, il nous déchire la couenne.

C'est vrai que ce taon ressemble à une mouche © Getty - Mark Evers

Avec ses mandibules, le taon nous arrache un morceau de peau, nous causant une vive douleur. C'est ce qui provoque un saignement dont la bestiole profite pour boire notre sang.

Soyons honnête, une mouche ne nous ferait pas ce coup-là.

