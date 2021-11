Jeune mouton perdu cherche son propriétaire à Trélissac

C'est un appel cocasse lancé par la mairie de Trélissac à propos d'un jeune mouton. C'est un habitant de la commune qui l'a retrouvé ce mercredi après-midi dans son jardin, dans le bas du crapa, il a appelé la mairie. L'animal est tondu et est âgé entre six mois et un an selon les services municipaux. Le mouton n'a pas peur de l'homme mais il n'est pas identifié.

S'il s'agit de votre mouton, vous pouvez contacter la médiatrice de la ville de Trélissac au 06.16.17.35.00.

En attendant de retrouver son propriétaire, le mouton a été mis avec d'autres moutons de l'éco pâturage.