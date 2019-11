Movember : le Stade Malherbe Caen bat le record du monde de fausses moustaches portées

Lors de la réception d'Orléans (2-1), le SM Caen et Big Moustache avaient tenté d'organiser le plus grand rassemblement au monde de porteurs de fausses moustaches. Mission accomplie avec 7423 faux-moustachus dans le Stade d'Ornano. L'opération a surtout servi à sensibiliser aux maladies masculines.

Caen, France

Souvenez-vous le 1er novembre dernier, lors de la première victoire à la maison du SM Caen face à Orléans (2-1), la société Big Moustache et le SM Caen s'étaient associés pour battre le record du plus grand rassemblement de faux-moustachus. La distribution des postiches a été plus que suivie par les 10.135 spectateurs rassemblés ce soir-là au Stade d'Ornano. Elle a permis de battre ce fameux record détenu depuis 2015 par les Etats-Unis lors d'un match de football américain. "Bien sûr ça a été battu. On a réuni 7423 faux-moustachus dans le Stade d'Ornano à Caen. Le record revient à la maison. Comme la Coupe (rires)" s'amuse Solenne Hernandez, responsable communication chez Big Moustache.

Difficile de battre un tel record

Faute de débourser les lourds frais pour l'enregistrer, ce record restera officieux et non-homologué mais Big Moustache espère conserver ce record obtenu au Stade d'Ornano assez longtemps. "Oh oui, je pense que c'est difficile à battre un record comme ça. Et puis il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à le battre. Après tout, c'est arrivé qu'une fois depuis 2013. On va garder au moins trois ans, j'imagine."

Si ce n'est la satisfaction d'avoir battu ce record, cette opération aura surtout permis de sensibiliser les spectateurs aux maladies masculines et à Movember. Depuis le début de la saison, le SM Caen s'est associé ou a mené de nombreuses opérations solidaires. Il a récolté 1000 euros pour le patrimoine grâe aux visites du stade d'Ornano. Et la rencontre face à Valenciennes (0-0) jouée dans un maillot rose collector a permis de collecter et de reverser 12.933 euros an centre régional de lutte contre le cancer François Baclesse de Caen.