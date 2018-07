Mulhouse, France

Clara une jeune femme qui a été scolarisée à l'école maternelle Filozof de Mulhouse est à la recherche de sa première amoureuse : Maria qui doit avoir 20 ans aujourd'hui . Elle a lancé un appel, le 11 juillet dernier, sur le réseau social Twitter et elle est en passe de la retrouver. Au départ, Clara n'avait que peu d'informations sur Maria. C'est en recherchant dans ses photos et ses souvenirs, qu'elle a retrouvé son nom et une piste.

Grosse mobilisation sur le réseau social pour relayer cet avis de recherche

Une incroyable mobilisation s'est faite autour de cet avis de recherche, lancé comme une bouteille à la mer. Les internautes ont retweeté près de 9.000 fois et son appel a été vu par 600.000 personnes.

Clara explique pourquoi elle est à la recherche de Maria Copier

Salut twitter, aujourd'hui c'est moi qui rêve d'un miracle.



Je recherche cette fille (gauche), aujourd'hui femme, nommée Maria. Elle doit avoir 20 ans environ. Nous étions à l'école maternelle FILOZOF à MULHOUSE.



Nous voulions nous marier mais à l'époque ce n'était pas légal. pic.twitter.com/6pna8TZfuT — t'astout? (@cetacedenemy) July 11, 2018

Selon les dernières nouvelles, Maria serait à Paris, dans une classe préparatoire. Clara essaye de prendre contact avec elle, via son école. La mulhousienne a reçu plusieurs dizaines de témoignages via le réseau twitter qui l'ont aiguillée sur les traces de Maria....en espérant une issue heureuse.

C'est mon premier amour de maternelle. Ma mère m'avait expliqué qu'à l'époque, ce n'était pas possible de se marier entre filles et je me suis dit pourquoi pas essayer de la retrouver ? ", Clara à la recherche de Maria