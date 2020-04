Nanuq, l'ourse polaire née au zoo de Mulhouse, s'en va

Ours polaire Nanuq

Pendant plus de trois ans, Nanuq a été l'attraction du zoo de Mulhouse mais l'histoire est terminée. L'ourse polaire a quitté son lieu de naissance ce jeudi matin. L'animal est transféré au zoo de Lisieux en Normandie avant de prendre définitivement ses nouveaux quartiers dans la Sarthe dans quelques mois.

Rivalité avec sa mère

Nanuq est née le 7 novembre 2016 et "elle a grandi auprès de sa mère Sesi le plus longtemps possible", a expliqué Brice Lefaux, le directeur du zoo mulhousien. Mais il fallait les séparer car "des signes de rivalité entre les deux femelles sont apparus", avant d'évoluer "en début de semaine" vers de "l'agressivité".

Le trajet s'est très bien passé

L'ourse qui pèse plus de 200 kilos a été endormie à l'aide d'une flèche hypodermique ce jeudi matin. Pour le transport, elle a été installée dans sa cage et a été réveillé 45 minutes environ après avoir été sédatée. Le trajet s'est très bien passé. On lui souhaite bonne route...