Vous avez encore quelques jours pour poster une photo de votre balcon décoré à Mulhouse. A la clé, des cadeaux, et un soutien aux associations. L'opération a été lancée par la ville dans le cadre de son calendrier de l'avent.

Mulhouse vous invite à décorer votre balcon pour gagner des cadeaux et soutenir une association

Pour contribuer à l'instauration d'une ambiance de Noël malgré les restrictions, la ville de Mulhouse vous propose de participer à un concours de décorations de balcons et de fenêtres. Jusqu'au 31 décembre, les habitants de Mulhouse peuvent poster une photo de leurs décorations sur la page Facebook Noël à Mulhouse.

Les participants au concours, en plus de poster une photo de leur balcon, doivent préciser quelle est l'association qu'ils souhaitent soutenir. Les trois habitants de Mulhouse qui recevront le plus de "likes" sous leur photo pourront gagner un panier garni d'une valeur de 100 à 300€. Les associations qu'ils soutiennent bénéficieront d'une aide de 1000 à 3000€. Mi-décembre, trois publications réunissaient déjà plus de 200 votes chacune.

Ce concours fait partie du calendrier de l'avent proposé par Mulhouse en cette période de l'avent très particulière.