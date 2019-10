Mulhouse : Zora, le robot qui fait bouger les résidents d'une maison de retraite

Il est là chaque mercredi, à la maison de retraite "Les écureuils " de Mulhouse : Zora fait bouger les résidents. C'est un robot ultramoderne, il est piloté par un ergothérapeute et permet aux personnes âgées de faire des exercices physiques. Tout le monde l'adore !

Mulhouse, France

A Mulhouse, le robot Zora, du haut de ses 57 centimètres anime toutes les semaines, un atelier d'ergothérapie, pour les résidents de l'EHPAD "Les écureuils ".

Grâce à ce outil, les personnes âgées qui suivent les séances, peuvent faire des exercices physiques au son de Daft Punk, mais aussi de mémoire. Il peut effectuer des Quiz pour les séniors.

Zora est aimé de tous les résidents

Ce robot High Tech est piloté grâce à un ordinateur. C'est Nicolas Casarin, ergothérapeute, qui s'occupe du programme.

Les résidents peuvent bouger les bras, faire des exercices d'étirement. L'objectif est que toutes les parties du corps travaillent, notamment la nuque, qui a tendance à s'en-raidir tout au long de la journée.

Des séances d'une demi-heure toutes les semaines

Et chaque semaine, des exercices sont proposés aux personnes âgées pendant une demie heure, grâce à ce robot humanoïde.

Zora en pleine séance ! © Radio France - Guillaume Chhum

J'ai levé les bras, j'ai fait des exercices avec les genoux, cela fait du bien ! Maintenant je peux faire un marathon! ", une résidente de la maison de retraite "Les écureuils "

Zora navigue entre deux EHPAD : "La maison de l'arc " et "La maison des écureuils. Un robot qui coûte 10.000 euros et qui a été financé grâce à des donateurs privés et des partenaires de la maison de retraite. Il est en service depuis l'été.