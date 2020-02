Municipales 2020 : Pas de scrutin à Chaumoux-Marcilly, faute de candidats

C'est certain, il n'y aura pas de premier tour pour l'élection municipale à Chaumoux-Marcilly, mais des candidats pourront éventuellement se présenter entre les deux tours. Rien n'est donc perdu, sauf que cela paraît peu probable. Le village pourrait alors être mis sous tutelle...

L'église et le monument aux morts de Chaumoux-Marcilly (Cher) © Radio France - Michel Benoit

Le maire sortant avait annoncé dans ses voeux qu'il ne briguerait pas de second mandat. Pas de quoi cependant déclencher de vocation, au grand dam de Nicole, une habitante du village : " C'est frustrant de ne pas voter. J'ai soixante-quatre ans, et j'ai toujours voté depuis l'âge de dix-huit ans. Vous imaginez s'il n'y a plus de maire ici, il n'y aura plus de projet." D'autres se satisfont de la situation : " Cela ne me gêne pas, assure Jean-Philippe. On paie peut-être les conséquences de l'élection précédente. Il y a eu quelques frictions par le passé. Ca laisse des traces. Cela peut arriver dans les petites communes, et pas seulement dans les grandes villes." Certains habitants, tentés de se présenter ont finalement renoncé, échaudés par certaines tensions passées. Un climat pas forcément très serein. Néanmoins des candidats pourront se manifester entre les deux tours jusqu'au 18 mars. C'est ce qu'espère Jean-Paul et Nicole : " S'il y a une liste, elle pourra être présentée entre les deux tours. J'en doute cependant. Etre maire dans une petite commune, ça demande beaucoup de travail et on n'est pas forcément récompensé de ses efforts. C'est normal que ça n'attire personne."

Chaumoux-Marcilly va t-elle trouver un maire ? © Radio France - Michel Benoit

Si personne ne brigue les suffrages, la préfecture devra nommer une délégation spéciale de 3 personnes pour expédier les affaires courantes. Un délai de trois mois sera octroyé pour organiser de nouvelles élections et s'il n'y a toujours pas de candidat, le village devra fusionner avec une autre commune : " Ce sera peut-être pas plus mal ! estime Jean-Philippe." Même son de cloche pour Jean-Paul : " C'est déjà arrivé à Baugy, juste à côté, et d'après ce que j'entends, ça se passe plutôt bien pour les habitants." Le village de Chamoux-Marcilly était déjà né d'une fusion... ce ne serait donc pas une première pour lui.