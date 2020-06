Municipales à Grenoble : Que nous disent les voix des candidats ?

C'était notre surprise aux candidats à la mairie de Grenoble. Un coach vocal s'est penché sur des prises de parole des quatre qualifiés pour le second tour à Grenoble. Voici ce qu'il dit de leur voix, ce qu'elle dit d'eux, et la réponse des candidats.

La voix traduit toujours quelque chose des personnalités. C'est encore plus intéressant pour les personnalités politiques qui peuvent parfois se "cacher" derrière un personnage ou des éléments de langage. Jean Sommer, ancien chanteur, est aujourd'hui coach pour la voix et les prises de parole.

Il vient de sortir un livre intitulé : "la voix, cet outil de pouvoir" chez Lattès. Suivant l'adage : dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es, il s'amuse à dresser le "portrait vocal" de plusieurs personnalités, comme Laurent Ruquier, Fanny Ardant ou Xavier Niel.

On a eu l'idée, à France Bleu Isère, de lui faire entendre la voix des quatre candidats à la mairie de Grenoble. Attention, il ne les connait pas, il n'a aucun avis personnel, juste un ressenti sur ce que lui évoque leurs voix.

Alain Carignon

"Dans sa voix, il y a quelque chose de très sarkozyste, de très percutant. On dirait que c'est une personnalité derrière un bouclier, qui est un bouclier d'assaut. Quelqu'un qui fonce !"

La voix d'Alain Carignon par Jean Sommer Copier

Émilie Chalas

"Au départ, j'ai ressenti un timbre de douceur, mais qui derrière fait place à une parole technique, cash, et finalement, qui devient froide."

La voix d'Emilie Chalas par Jean Sommer Copier

Olivier Noblecourt

"Un homme sensible, quelqu'un de physiquement présent, qui ne force pas et qui pose la relation. Mais néanmoins, il y a un côté qui peut devenir professoral. Il est cohérent, mais il peut être pris au piège du débit et devenir ennuyeux."

La voix d'Olivier Noblecourt par Jean Sommer Copier

Éric Piolle

"J'imagine un homme qui vient de la terre, de discret au départ. C'est une voix qui peut manquer d'assurance, mais qui hésite selon moi dans le souci d'être exact. Quelqu'un qui justement n'est pas dans la profération, mais qui parle à partir d'un vécu".