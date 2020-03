Municipales à Montpellier : Flavio, lycéen, candidat à l'âge 16 ans

Parmi les candidats à la mairie de Montpellier, il en est un qui n'a pas pu déposer sa liste. Et pour cause : Flavio Dalmau est âgé de 16 ans, élève au lycée Joffre. C'est un grand garçon aux cheveux bruns et bouclés, sa jeunesse ne fait aucun doute. "Quand on me demande si je suis candidat aux municipales et que je dis oui, les gens ne me prennent pas au sérieux. C'est normal parce que même moi, si j'étais à leur place, je me dirais que c'est pas possible".

Depuis 42 ans notre ville est dirigée par ceux qui ont détruit, failli et menti

Pour autant, sa candidature n'a rien de farfelu selon lui. Ni de droite, ni de gauche, il se dit plutôt centriste. Pas vraiment de modèles en politique mais il aime bien certains démocrates américains. Lui veut incarner le changement avec un projet 100% citoyen et aucun cas, l'adolescent ne veut être réduit à son âge. "Non, je ne veux pas être le candidat des jeunes! Je veux être le candidat des Montpellliérains et des Montpelliéraines qui ne croient plus à la politique, qui n'ont plus confiance parce qu'on les a suffisamment trahis, ceux qui en ont marre quoi".

Contre le déménagement du stade de foot

Il propose de "rénover, reconstruire 100% des logements insalubres, désuets et inhabités". Il propose la gratuité des transports pour tous les scolaires, "du primaire à la fac" parce qu'il trouve aberrant "que l'on doivent payer pour aller étudier à l'école publique". Il propose également de multiplier par 10 le nombre de caméras.

Gonfler le nombre de nul pour décrédibiliser les élus

Sachant pertinemment qu'il ne peut pas se présenter, Flavio Dalmau a mis au point une stratégie : son bulletin de vote est à télécharger sur son site internet. Une fois imprimé, glissé dans l'enveloppe et enfin dans l'urne, il sera compté comme nul. Le but est donc de gonfler sensiblement le nombre de nuls pour décrédibiliser ceux qui seront élus. À ce jour, le bulletin compte quatre noms en plus du sien, celui de quatre lycéennes.

Flavio Dalmau est à la tête du mouvement "Les Citoyens" depuis deux ans. Un mouvement "qui réunit des centaines de jeunes de la région montpelliéraine".