Municipales : l'histoire de la fameuse écharpe à cœurs du nouveau maire de Saint-Brieuc

Ce dimanche soir, Hervé Guihard,est arrivé à la mairie de Saint-Brieuc avec son écharpe à cœurs autour du cou. Forcément. La fameuse écharpe à cœurs, celle avec laquelle le candidat de la gauche a fait campagne, celle avec laquelle il a gagné cette élection, sa première élection. Sur les affiches, à la télévision, lors du "quiz des candidats"de France bleu, pendant les réunions publiques... L'écharpe à cœurs a toujours été là, nouée autour du cou du candidat.

Une écharpe empruntée à sa femme

"Ce n'est pas un gadget, c'est une écharpe que j'ai offert à ma femme, que j'ai toujours trouvé belle et que j'ai souvent mis au travail", avoue, quelques instants après la proclamation des résultats, le nouveau maire de Saint-Brieuc.

Cette écharpe a souvent fait réagir des gens qui trouvaient ça choquant de voir un homme porter une écharpe rose avec des cœurs, explique Hervé Guihard.

"Je ne suis pas homosexuel mais je défends aussi cette cause-là. Et quand il a fallu choisir, un dimanche, comment s'habiller pour prendre des photos, naturellement, je me suis dit que j'allais mettre cette écharpe". "Et je me suis dit, les gens que ça va embêter, eh bien, tant pis pour eux. Et pour les autres, ce sera un bon message". "Cette écharpe, oui, je la revendique, j'y suis attaché".