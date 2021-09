Musée de Saint-Jean-de-Maurienne : une mule du Pape offerte à un médecin mauriennais exposée

Une pantoufle qui a participé à l'histoire de la Maurienne. La mule Papale rejoint ce jeudi 16 septembre le musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires, à Saint-Jean-de-Maurienne.

Elle ressemble à une charentaise, mais en beaucoup plus classe : pointue, en satin rouge-bordeaux... C'est la chaussure du Pape Pie VII, fait prisonnier de Napoléon en Italie. En 1812, on le transfère à Fontainebleau, en passant par le Col du Mont Cenis, en Savoie. Là, le Pape a de grosses douleurs abdominales. A l'hospice du Mont-Cenis, les médecins envisagent de sonder sa vessie avec une tige en métal... Une opération très risquée.

Un médecin mauriennais lui sauve la vie

Ils appellent alors un médecin de la Maurienne. Balthazard Claraz arrive de Lanslebourg à cheval. Il lui fait un autre diagnostic : une inflammation de la prostate, et non pas un rétrécissement ! Il arrive à le soigner, avec des plantes notamment, et lui sauve la vie. Pour le remercier, cinq ans plus tard, le Pape l'invite au Vatican et lui offre cette fameuse mule : à l'époque, un immense honneur !

Témoignage de Pierre Geneletti, président de la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne. Copier

Après l'avoir gardée de génération en génération, la famille Claraz a décidé d'en faire don à la Société d'histoire et d'archéologie de Maurienne. Elle est désormais exposée sous verre à l'entrée du musée des Costumes, Arts et Traditions Populaires, à Saint-Jean-de-Maurienne.