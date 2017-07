Muséoparc d'Alésia : Romains versus Gaulois

C'est la haute saison au Muséoparc d'Alésia, situé au Nord Côte-d'Or. Les combats entre légionnaires romains et gaulois battent leur plein, pour la plus grande joie des spectateurs qui veulent renouer avec l'histoire antique.

À Alésia, on se bat ! Chaque jour, au Muséoparc - le musée sur la bataille d'Alésia entre César et Vercingétorix -, situé à Alise Saint Reine dans le Nord Côte d'Or, des légionnaires romains et des combattants gaulois croisent le fer lors de démonstrations de combat, pour le plus grand bonheur du public.

Présentation des armes et de leur fonctionnement...avant le duel !

Tout ça se passe au centre d'interprétation, là ou sont "jouées" les reconstitutions historiques. Tous les jours, une quinzaine d'intermittents mandatés par le centre présentent les armes, expliquent les techniques de combat puis s'opposent en duel, non sans humour. "Il y a la stratégie gauloise qui consiste à utiliser de longues lances, de rester à distance et de harceler la formation romaine. Les romains, eux, font rouleau compresseur", explique Benoît Collavizza, qui fait partie de l'équipe de reconstitution.

Boucliers, lances et petits bobos

Des gestes très techniques mais réalisés avec des armes moins tranchantes qu'à l'époque et avec de nombreuses protections, ce qui n'empêche pas non plus les bobos. Cyril Méot était du côté romain : "On a des bleus, des égratignures, mais rien de très grave, le but étant de faire les gestes comme les légionnaires les faisaient à l'époque, pour que le public les lisent, si on ne se protège pas on ne peut plus faire ça et on risque de se blesser", ajoute-t-il.

Un légionnaire romain dans toute sa splendeur. © Radio France - Soizic Bour

Les reconstitutions de combat entre légionnaires romains et gaulois, c'est tous les jours à 11 h, 14 h, 16 h et 17 h 30, au Muséoparc d'Alesia.