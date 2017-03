Mystère autour d'une buse qui attaque des perruches dans leur cage à Montélimar

Le rapace a dévoré des perruches sur la terrasse d'une habitante dans le centre ancien de la ville de Montélimar (Drôme) vers 19h lundi. Mais personne ne s'explique vraiment comment la buse est arrivée là ni comment elle a pu rentrer dans la cage des perruches.

Les perruches étaient bien dans une cage, une grande cage à perroquet que Latifa avait sortie sur sa terrasse du centre ville ancien de Montélimar. C'est lundi vers 19h que la buse apparaît.

On était tranquillement installé dans le salon et on a aperçu une grosse masse passer devant la fenêtre. Mon mari m'a dit "attention, il y a quelque chose qui est en train d'attaquer tes oiseaux" et quand on est sorti, surprise, on a découvert ce qui pour moi était un aigle, dans la cage, avec dans les serres un de mes oiseaux. Latifa