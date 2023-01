Mystère autour d'une photo d'un prisonnier de guerre découverte dans un supermarché breton

A l’occasion de travaux dans son magasin, Stéphane Le Leuch, le patron du Carrefour Market de Plouha dans les Côtes d’Armor a découvert une photo en noir et blanc d’un prisonnier de guerre.

Le mercredi 4 janvier 2023, il a partagé le recto de la photo sur les réseaux sociaux en espérant retrouver la personne à qui elle appartient. Le lendemain, Stéphane Le Leuch a ajouté le verso.

Un prénom avec une faute d’orthographe

Au recto, on voit un soldat avec le numéro 36888. Au verso, on peut lire Le Carvennec Hevé (il manque le "H", Stalag IV B. On devine aussi un tampon, presque invisible.

Le Stalag IV B (Stammlager IV-B) était un camp de prisonniers de guerre dirigé par l’armée allemande pendant la seconde guerre mondiale.

Des milliers de partages mais le mystère reste entier

Ce jeudi 5 janvier, le message a déjà été partagé plus de 6000 fois sur la page Facebook du magasin mais le mystère autour de cette image reste non résolu..

Au verso de la photo, on peut lire Le Carvennec Hévé (sans le H), Stalag IV B. On aperçoit aussi un tampon © Radio France - Johan Moison

"Pour l'instant, la photo est au chaud dans mon portefeuille", sourit Stéphane Le Leuch.

