Mystérieuse guirlande de points lumineux dans le ciel basque jeudi matin

Les témoignages se sont multipliés ce jeudi 11 février au standard de France Bleu Pays Basque et sur notre page Facebook. Tous signalent le même phénomène étrange entre 6h15 et 6h30. "On a vu une traînée de lumières (...) comme une guirlande à l'infini mais qui avançait rapidement", raconte Céline qui venait de finir de traire les brebis à Urepel vers 6h15.

Un phénomène vu dans toutes les Pyrénées-Atlantiques

Un témoignage qui se répercute aux quatre coins du département et en particulier au Pays basque, de la Soule à Saint-Pée-sur-Nivelle en passant par Hasparren. "J'ai vu un alignement d'étoiles, assez prêt les unes des autres, nous confie Claire qui habite un ancien corps de ferme à Urt. J'ai vraiment trouvé cela très curieux." Le temps de rentrer dans sa maison, de reprendre ses esprits, elle ressort pour observer le phénomène : "Elles venaient de l'est et partaient vers le sud-est. Ca faisait un pointillé, comme quand on écrit etc....., de lumières, d'étoiles qui se suivaient."

Les témoignages se ressemblent tous, même si chacun a vu un petit détail supplémentaire, comme Sébastien à Arette qui a distingué deux colonnes de lumières. Tous parlent d'une cinquantaine de points lumineux au moins. Des lumières semblables à des étoiles, mais beaucoup plus basses, qui se suivent à une distance stable, apparaissent subitement puis disparaissent au bout d'une minute environ, les unes après les autres, rendant le phénomène visible pendant plusieurs minutes.

L'explication du mystère ?

Un phénomène qui a été aperçu ailleurs, au même moment dans le grand sud de la France, mais qui a déjà été signalé à plusieurs reprises de par le monde par le passé. Selon les astronomes, il s'agirait en réalité d'un "train" de satellites.

Plus exactement, du passage d'une fournée de 60 satellites appartenant au projet Starlink d'Elon Musk. Aujourd'hui homme le plus riche au monde, il a l'ambition de constituer son propre réseau d'Internet à Très Haut Débit accessible partout dans le monde. Pour ce faire, il compte envoyer près de 42.000 satellites de télécommunication en orbite.

Le projet Starlink

Les lancements, depuis Cap Carnaveral en Floride, ont débuté en février 2018. Depuis, SpaceX la société créée par le milliardaire envoit régulièrement des satellites par paquets de 60 dans l'espace. Le dernier tir a justement été effectué le jeudi 4 février dernier.

Le passage d'un convoi de satellites Starlink dans les Flandres le 24 avril 2O2O © Maxppp - Kurt Desplenter / Belga

Dans les jours, voire les semaines, qui suivent les lancements, ces satellites sont visibles à l'oeil nu, par temps clair, et forment cette "guirlande" lumineuse filant à grande vitesse dans le ciel, le temps qu'ils atteignent leur orbite (à environ 550 kilomètres de la terre).

De nouveaux passages prévus

Le fait de les voir apparaître subitement et disparaître tout aussi soudainement est lié à leur exposition au soleil, puis leur passage dans l'ombre de la terre. Le site spécialisé Heavens Above avait d'ailleurs prévu le passage de Starlink L17 (17e lancement du projet) dans le ciel basque ce jeudi 11 février vers 6h20, et en prévoit un nouveau ce vendredi 12 et les jours suivants aux alentours de 6h30.

Et cela ne fait que commencer puisque Space X, qui a obtenu l'autorisation d'envoyer 12.000 satellites et a formulé une demande pour 30.000 autres, n'en a pour l'heure mis qu'un millier en orbite. Un nouveau tir de satellites Starlink est d'ailleurs prévu ce vendredi 12 février.