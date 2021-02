Trop de publicités dans les rues du centre-ville d'Epinal, au goût d'un groupe de militants contre "l'omniprésence des panneaux publicitaires". Des affiches ont été retirées et remplacées par un message interpellant chacun : "On n'est pas mieux là?".

"On n'est pas mieux là ?" à Epinal, une action anti-pub de militants anonymes

Anti-Pub Epinal communique ce mardi 2 février, photos à l'appui, sur une action qui s'est organisée la nuit dernière dans le centre-ville d'Epinal dans les Vosges. "Un groupe anonyme, militant contre l’omniprésence des panneaux publicitaires et leur incitation à la surconsommation" a retiré les publicités des panneaux, peut-on lire dans le communiqué.

A la place, une interrogation : "On n'est pas mieux là"?

" Nous n’agissons pas par plaisir de dégrader " précisent les militants, " mais parce que nous croyons que rien ne changera si nous n’agissons pas. Ce n’est pas la première fois que nous tentons d’informer les Spinaliens : le remplacement d’affiches ou bien leur retrait pur et simple à souvent été pratiqué. Ces actions sont malheureusement éphémères et les gens les remarquent à peine. " A Epinal, des actions similaires se sont organisées déjà il y a quelques semaines, et en 2018.

Interpellation des élus locaux

Les militants anti-pub souhaitent faire réagir les élus locaux, ils prennent en exemple la ville de Grenoble qui "réserve désormais à hauteur de 50% des panneaux pour les informations culturelles et locales. Qu’en est-il d’Epinal ? Pourquoi ne pas proposer autre chose ? Faire d’Epinal une ville précurseuse en terme d’engagement écologique, valoriser ses commerçants locaux et sa culture ? "

Pour le groupe "il est regrettable d’utiliser ces panneaux à but purement commercial car les désirs qu’ils font naître en nous se traduisent souvent par une insatisfaction permanente. "

à lire aussi Nancy : des militants écologistes et anti-pub éteignent les enseignes lumineuses

Ma Solution

Vous avez repéré ou imaginé une solution pour améliorer le quotidien autour de chez vous ? Vous avez identifié des besoins locaux et vous avez des idées pour y répondre ? Avec “Ma Solution”, France Bleu vous donne la parole : partagez votre expérience, signalez les initiatives les plus utiles, faites vos propositions et donnez votre avis sur celles des autres. La solution, c’est vous !