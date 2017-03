N'Gou, un gîte atypique en Indre-et-Loire, avec un lion comme voisin

Dans l'échelle des gîtes surprenants, le gîte de Mélanie Poux a largement sa place. Cette dresseuse professionnelle a ouvert un hébergement de vacances dans le sud-Touraine. Dans le jardin, un lion de trois et demi, N'Gou.

Mélanie Poux est dresseuse professionnelle depuis 20 ans. Depuis un an et demi, elle a ouvert un gîte à Cussay, dans le sud-Touraine, près de Ligueil. Elle mêle désormais ses deux activités puisque dans le jardin du gîte, il y a un lion, N'Gou, qui aura 4 ans au mois d'août. L'animal fait 200 kilos. Dans le quartier, on est pas réveillé pas le chant du coq, mais par "le rugissement du lion". "Il rugit également avec la moto du voisin" sourit Mélanie Poux. "Ce sont les seuls moments où on peut l'entendre". Sophie habite juste à côté. Quand elle étend son linge, elle voit N'Gou. "Je lui parle de temps en temps. Quand des amis viennent nous voir, ils ne ne croient pas quand on leur dit qu'il y a un lion dans le jardin voisin".

N'Gou réveille le quartier avec son rugissement

Mélanie Poux a eu N'Gou à 21 jours. Initialement, la bête devait aller dans un cirque. Elle n'imaginait pas le garder dans un premier temps, mais il était malade. De fil en aiguille, elle s'est attachée. Aujourd'hui, elle travaille tous les jours avec le lion, près de trois heures, pour le stimuler, le faire jouer. N'Gou n'ira jamais dans un cirque. Elle ne le fera pas travailler non plus pour le cinéma.

N'Gou dans son enclos, avec sa dresseuse Mélanie Poux © Radio France - Xavier Louvel

Le gîte que Mélanie Poux a ouvert il y a un an et demi donne sur le jardin. N'Gou était déjà là pendant les travaux.

Aujourd'hui, l'animal a bien grandi. Les hôtes peuvent donc voir N'Gou, mais personne ne rentre dans l'enclos. "Avant je faisais rentrer des gens, mais ce n'est pas anodin. Ca reste un lion. C'est toujours risqué. je ne voudrais pas que N'Gou fasse du mal à quelqu'un, et qu'on fasse quelque chose à N'Gou pour ma bêtise" explique Mélanie Poux. La location marche bien. Beaucoup de clients viennent d'ailleurs dormir chez Mélanie Poux dans le cadre d'un séjour au zoo de Beauval.

Gîte N'Gou, Cussay, Indre-et-Loire. Les informations pratiques sont sur le site internet.