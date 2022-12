N'oubliez pas les piles pour vos cadeaux de Noël !

On estime qu'une pile sur deux est vendue pendant les fêtes. Les fabricants de jouets n'incluent pas toujours les piles adéquates dans leurs produits. Mickaël Dardenne, vendeur et technicien spécialisé en électronique au magasin 1001 piles, dans le centre de Toulouse, raconte que chaque 26 décembre, c'est la cohue pour accéder à son magasin : "il arrive qu'il y ait une file d'attente dehors, les enfants sont impatients de tester leurs nouveaux jouets, les parents sont à bout. Clairement, il y a énormément de clients entre la semaine de Noël et du jour de l'an et cela se ressent sur le chiffre d'affaire qui augmente entre 2000 et 4000 euros."

Les piles classiques ont toujours la cote, les piles plates, les batteries pour les appareils photos, les chargeurs sont également recherchés. Attention si vous avez des enfants aux accidents avec la pile bouton . Ces piles rondes et plates, de quelques millimètres de diamètre, que l’on trouve de plus en plus dans les jouets, les objets connectés, les télécommandes. Elles sont au lithium et représentent un danger pour les petits, portées à la bouche elles peuvent obstruer les voies respiratoires.

Rappelons, qu'il est interdit de jeter des piles ou des batteries à la poubelle. Elles contiennent des matières qui peuvent présenter un risque pour l’environnement si elles sont jetées dans les ordures ménagères ou dans la nature, polluer les sols ou l’air. Déposer ses piles et batteries usagées dans un point de collecte dédié permet de garantir leur traitement en fin de vie et la valorisation de près de 80 % des matières qui les composent.