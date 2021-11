Naissance d'un bébé dans une voiture sur l'autoroute à Solliès-Pont

Date et heure de naissance : le 16 novembre 2021 vers 10h. Lieu de naissance : la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A 57 en direction de Toulon, à hauteur de Solliès-Pont. Voilà en résumé ce que pourraient être les mentions obligatoires sur le livret de naissance de ce bébé qui a vu le jour ce mardi matin dans le Var. Une petite fille de quatre kilos visiblement très pressée d'arriver et qui a mobilisé la maman ET le papa pour un vrai travail d'équipe !

Cette petite était semble t-il très pressée de faire la connaissance de son papa et de sa maman, tous les deux à bord de leur voiture en direction de Toulon justement. Les contractions s'étant rapprochées, le couple se rendait à l'hôpital Sainte-Musse. Sauf que la situation s'est précisée, et s'est tellement accélérée que le papa a juste eu le temps de prévenir les pompiers et de se garer sur la bande d'arrêt d'urgence.

A l'autre bout du fil, l'opérateur a bien senti que le papa allait devoir prendre les choses en main. Alors il l'a guidé, calmement afin qu'il puisse assister sa compagne jusqu'à l'arrivée du bébé. Décidément très pressé. Une petite fille, de quatre kilos que les pompiers ont découvert quelques minutes après quand ils sont arrivés sur place, accompagnés des gendarmes.

Elle était déjà là. Et elle allait très bien, comme la maman. Et le papa aussi !

La maman et le bébé ont été conduites par les pompiers cette fois-ci jusqu'à l'hôpital Sainte Musse de Toulon. Et le papa a suivi ses deux princesses avec sa voiture.