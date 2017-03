Naissance d'un bébé hippopotame au zoo African Safari de Plaisance du Touch

Le zoo African Safari de Plaisance du Touch près de Toulouse a le plaisir de vous annoncer la naissance de Tchéko un bébé hippopotame. La maman et son petit se portent bien.

La naissance a eu lieu en fait le 28 octobre dernier mais pour préserver la tranquillité du petit et de sa mère le zoo African Safari de Plaisance du Touch (Haute Garonne) ne l'a annoncé que le 28 mars jour de ses 5 mois: Légére une femelle hippopotame a donné naissance à son premier bébé Tchéko après 8 mois de gestation.

Cela faisait plusieurs années que le parc animalier n'avait enregistré la naissance d 'un petit hippopotame. 5 mois après sa naissance Tchéko qui mesure entre 50 et 60 cm pour un poids qui peut varier entre 25 et 50 kilos se porte bien. Il sait déjà nager mais il n'a pas encore rencontré son père dénommé Pipo explique la direction du zoo.

Tchéko va rester en compagnie de sa mère, très protectrice, pendant encore un an et demi avant d'atteindre sa maturité sexuelle et d'être envoyé dans un autre parc zoologique pour y fonder sa propre famille