Naissance d’un bébé kangourou roux à Planète Sauvage près de Nantes

Port-Saint-Père, France

C’est une première à Planète Sauvage, un bébé kangourou roux est né au sein du parc animalier.

En réalité, il est né il y a déjà huit mois, mais il commence désormais à sortir entièrement de la poche de sa mère. Sur sa page Facebook le parc indique que "les petits kangourous naissent après une gestation d’un mois. Ils ne sont pas plus gros qu’une larve et pèsent moins d’un gramme. Ils ne sortent de la poche qu’au bout de huit mois et pèsent environ quatre kilos. Ils continuent de téter jusqu’à l’âge d’un an."

Il fait ses premiers pas sous les yeux des visiteurs

Depuis quelques jours le jeune kangourou sort donc de la poche de sa mère pour le plus grands plaisir des visiteurs qui peuvent observer le petit faire ses premiers pas. Le kangourou roux n'est pas une espèce en voie de disparition.