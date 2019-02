Naissance d'un bébé propithèque couronné au zoo de Mulhouse : une espèce menacée

Par Patrick Genthon, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

C'est une naissance exceptionnelle selon les responsables du parc zoologique et botanique de Mulhouse.Un bébé lémurien, un propithèque couronné est né dans la nuit du 12 février. La maman et le bébé se portent bien et sont désormais visibles au public.