Naissance d'un bébé takin au Parc Animalier d'Auvergne

Il s'appelle Timphou et il est né mardi dernier à Ardes-sur-Couze, au Parc Animalier d'Auvergne. .

Avouez le, comme nous vous ne connaissiez pas les takin? Cet animal est un bovidé caprin, c'est à dire de la famille des chèvres mais de la taille d'une vache. Adulte, un takin mesure deux mètres de long et un mètre 30 de haut. Signe particulier: il secrète une substance huileuse (et odorante) pour se protéger de l'humidité, ce qui permet donc de savoir à l'avance qu'il va pleuvoir.

Timphou et Marissa sa maman - Parc Animalier d'Auvergne

Le takin est originaire d'Asie. Il vit en petits troupeaux dans les montagnes de l'ouest de la Chine, en Inde, au Bouthan et en Birmanie. L'hiver, les troupeaux s'installent dans les bois et les vallées et transhument en montagne pour la saison estivale. Le takin est menacé d'extinction, cette naissance est donc une excellente nouvelle pour son espèce.

C'est le premier takin né au Parc Animalier d'Auvergne. Timphou porte le nom de la capitale du Bouthan, tout sauf un hasard puisque le takin est l'emblème national de ce pays. Timphou et sa maman Marissa se portent très bien; ils seront visibles lors de la réouverture du Parc, à une date évidemment encore inconnue pour le moment.