Naissance d'un lama dans le Beaufortain en Savoie

C'est une première naissance pour Céline et Thomas, ces jeunes éleveurs qui ont créé en 2018 leur petit cheptel "les Alp'Agas du Beaufortain" à Beaufort-sur-Doron, dans le massif du Beaufortain. Sept alpagas et trois lamas s'épanouissent sur un hectare et demi. La naissance a eu lieu il y a quatre jours mais les éleveurs sont restés prudents. "Il y a beaucoup de mortalité avant quatre jours. Là, on sait qu'il est en pleine forme" explique Thomas Guinet, 45 ans qui vient tout juste d'envoyer le faire-part de naissance sur les réseaux sociaux.

L'élevage du Beaufortain vise la qualité et une production de laine 100 % française. Ils sont guidés par Catherine Bochaton de l'élevage du Léman en Haute-Savoie. Avec Céline Morand, Thomas Guinet conjugue cette passion avec une autre activité. Lui conduit des trains de fret, elle est infirmière libérale, très sollicitée depuis la crise de la Covid. La venue au monde de ce bébé dans leur ferme est un rayon de soleil. Ils ont sollicité leurs fans sur Facebook pour trouver un prénom d'ici mercredi minuit. A vous de jouer ! Le concours est lancé.