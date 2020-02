Naissance d'un propithèque couronné à la citadelle de Besançon

Carnet rose au zoo de la citadelle de Besançon. On ne l'apprend qu'aujourd'hui, une petit propithèque couronnée est née le 22 décembre dernier au zoo de la Citadelle à Besançon. C'est une bonne nouvelle pour la survie cette espèce de lémurien de Madagascar menacée de disparition et dont il ne subsiste plus que de rares individus.

Une première naissance en décembre 2018

Le Muséum de Besançon participe à la conservation des propithèques couronnés depuis 2002, il héberge une famille avec le couple reproducteur. Un premier petit, est né en décembre 2018. Il s'agit de Soa, qui est elle aussi une femelle.