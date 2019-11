Naissance d'une vigogne au zoo de Montpellier

Un pensionnaire de plus au zoo du Lunaret à Montpellier. Il s'agit d'un bébé vigogne. On ignore si il s'agit d'un mâle ou d'une femelle mais les visiteurs peuvent déjà le voir.

Montpellier, France

Une Vigogne a vu le jour au zoo du Lunaret a Montpellier. C'est une espèce de mammifères d'Amérique du Sud qui vit sur les hauts plateaux de la cordillère des Andes comme l'alpaga.

Né(e) le 26 octobre, le petit se porte bien. On ne sait pas encore si il s'agit d'un mâle ou d'une femelle . Les soigneurs attendent de pouvoir le capturer pour le savoir.

Les jeunes vigognes sont capables de se lever et marcher pour suivre leur mère très peu de temps après leur naissance. Elles sont sevrés vers l'âge de 10 mois et deviennent indépendantes entre un an et un an et demi.

Le petit et les deux femelles adultes sont visibles dans l'enclos situé derrière la volière des Aras et Amazones.