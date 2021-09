Naissance de 16 requins-léopards à Nausicaa!

Le centre de la mer de Boulogne-sur-Mer annonce que 16 petits requins-léopards sont nés entre les mois d'avril et mai 2021 à Nausicaa. Une première en Europe!

16 requins sont nés entre les mois d’avril et mai 2021, 8 femelles et 8 mâles

C'est le carnet rose du jour: Nausicaa annonce la naissance de ses premiers requins-léopards: 8 femelles et 8 mâles nés entre les mois d'avril et mai 2021 mesurant en moyenne 21 cm pour 45 grammes. La gestation a duré 12 mois. Ces naissances sont une première à Nausicaa et en Europe! Ces bébés sont nés dans le cadre d'un programme de conservation européenne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Après avoir grandi à Nausicaa, certains de ces 16 requins-léopards partiront rejoindre d'autres établissements. Le requin-léopard vit sur la côte ouest du continent américain. Il se nourrit de petits poissons, de crustacés, de mollusques et de vers et évolue jusqu'à environ 100 mètres de profondeur. Ils peuvent mesurer jusqu'à 1,80 m.