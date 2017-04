VIDEO : Naissance de trois bébés rapaces à la volerie des aigles de Kintzheim

A Kintzheim, la volerie des aigles a trois nouveaux locataires. Un Vautour à capuchon et deux Pygargues à queue blanche ont vu le jour au mois de mars. D'autres naissances sont à venir dans les prochains jours.

La plus grande volerie de France a le plaisir de nous annoncer la naissance de trois rapaces d'exception. A la volerie des aigles de Kintzheim, un Vautour à capuchon et deux Pygargues à queue blanches sont nés au mois de mars et d'autres naissances sont prévues dans les prochains jours.

Ce vautour à capuchon, 75 g et 8 cm, est naît le 9 mars - La volerie des aigles

Le Vautour à capuchon est l'un des plus petits vautours du vieux monde. Ce vautour a une tête dénudée rose ainsi qu'une calotte grisâtre. Il pèse en moyenne un peu plus de 2 kg et mesure 70 cm. Appelé également Necrosyrtes monachus, ce petit nouveau est né le 9 mars 2017 et fera ses premiers vols dès cet été.

Naissance de deux Pygargues à queue blanche

Pygargue à queue blanche, 90 g et 10 cm. Deux rapaces de ce type sont nés les 18 et 21 mars - La volerie des aigles

Le Pygargue à queue blanche fait parti d’une espèce de rapace de grande envergure issu de la famille des Accipitridae. Ce rapace pèse en moyenne entre 4 et 6 kg et peut avoir une envergure de 240 cm. Ces deux rapaces, que l’on nomme également Haliaeetus albicilla, ont pointé le bout de leurs becs les 18 et 21 mars 2017.