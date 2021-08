Naissance exceptionnelle au zoo de la Citadelle de Besançon : un Langur de François a vu le jour

Un bébé Langur de François est né au zoo de la Citadelle de Besançon. C'est la deuxième naissance de cette espèce dans ce jardin zoologique et on vous explique pourquoi elle est exceptionnelle.

Un bébé Langur de François est né au zoo de la Citadelle de Besançon, il y a quelques semaines, selon l'équipe du Muséum, dans un communiqué. Pour l'instant, les visiteurs peuvent voir le bébé primate et sa maman seulement quelques minutes par jour, car ces animaux sont surveillés de près par les vétérinaires du site.

Le bébé présente un pelage roux pendant quelques semaines. - Stacy Girard Muséum de Besançon

À la naissance, le bébé Langur de François montre un pelage roux, qui disparaît ensuite pour devenir noir. Il devient alors reconnaissable à sa bande de poils blancs.

Une naissance exceptionnelle

C'est la deuxième naissance d'un Langur de François à la Citadelle de Besançon. C'est aussi la troisième en Europe et la cinquième dans le monde depuis un an. Elle est présentée comme "exceptionnelle" car cette espèce se fait de plus en plus rare. "Il ne subsisterait que 2000 individus dans la nature, et 139 en institutions zoologiques dans le monde", selon le Muséum de Besançon. Le Langur de François est menacé par la destruction de son habitat naturel pour l’agriculture, l’exploitation minière et la chasse, qui fournit la pharmacopée chinoise traditionnelle.

Une espèce présente uniquement à Besançon

43 animaux de cette espèce sont visibles en Europe, et le seul site en France est la Citadelle de Besançon. Ce zoo présentait jusqu'ici une famille : Ping (6 ans), Johan (16 ans), nés au Royaume-Uni et arrivés à Besançon en 2018 et 2012, ainsi que leur petit Bao, né en mars 2020 à la Citadelle.