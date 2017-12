Un bébé coendou est né début décembre à la serre Biotropica de Val de Reuil dans l'Eure. Un évènement car il n'existe qu'une trentaine d'individus de cette espèce amazonienne en Europe et c'est la première naissance en France.

C'est une petite boule rousse avec un gros nez. Un petit coendou est né le 7 décembre 2017 à la serre Biotropica de Val-de-Reuil dans l'Eure. Sa naissance est un évènement car elle est unique en France. Le coendou est originaire d'Amazonie. Il existe quatre individus de cette espèce de porc-épic arboricole dans les zoos français, seulement une trentaine en Europe, et les naissances sont rares.

"Alors chaque petit compte, car c'est un espoir de créer de nouveaux couples et de permettre à l'espèce d'être plus présente" se réjouit François Huyghe, le directeur de Biotropica.

Les parents du bébé sont arrivés le 30 mai 2017 et n'ont pas perdu de temps. 6 mois après leur rencontre, le temps d'une gestation chez les coendous, naissait leur petit. Mâle ou femelle, on ne le saura que dans quelques semaines. A trois semaines, le bébé pèse 700 grammes et quelques piquants hérissent déjà son pelage roux.

Un deuxième bébé en juin

Rési et Picasso, les parents, s'entendent si bien qu'un deuxième bébé est en route. Une chance de plus de préserver l'espèce et une vraie fierté pour la serre Biotropica dont la maternité ne désemplit pas. En 5 ans, la moitié des espèces se sont reproduites. Coendou, paresseux, scorpions dictateurs, un espoir de préservation des espèces, dont certaines sont en danger critique d'extinction.