Naissance "exceptionnelle" d'un cerf cochon au Parc animalier d'Auvergne

Ardes-sur-Couze, France

C'est une naissance que le Parc animalier d'Auvergne situé à Ardes-sur-Couze qualifie "d'exceptionnelle". Un cerf cochon est né au mois de juin et le zoo l'annonce ce vendredi. "La maman a mis bas dans un bâtiment du parc, après huit mois de gestation. Il est en grande forme et visible désormais par les visiteurs", explique Marie Demoulin, en charge de la communication du parc. De la famille des cervidés, on le trouve du Pakistan au sud-est de l'Asie. Il se nourrit en majeure partie d'herbe, de feuilles, de fleurs et de fruits, et préfère les habitats ouverts comme les hautes prairies et les roselières.

Menacé d'extinction par la chasse et la destruction de son habitat

Le cerf-cochon fait partie des espèces menacées d'extinction en raison de la destruction de son habitat naturel. Mais "il est surtout victime de la chasse car sa viande est réputée pour être une des meilleures viandes de gibier au monde". L'espèce fait partie d'un programme de reproduction au niveau européen. Sur les 65 espèces présentes au Parc animalier d'Auvergne, une quarantaine sont menacées dans leur milieu naturel.

Il y a eu de nombreuses naissances cette année au Parc animalier d'Auvergne, notamment celle d'un petit panda roux, et pas plus tard que jeudi, un alpaga (famille du lama) est né.

Le cerf-cochon fait partie des espèces menacées d'extinction en raison de la destruction de son habitat naturel. - © Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

Un bébé panda roux, lui aussi menacé, est né aussi au Parc animalier d'Auvergne cette année - © Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne