Naissance exceptionnelle d'un propithèque au zoo de Mulhouse

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse annonce ce mercredi la naissance en janvier d'un propithèque couronné, une espèce de lémurien. Réjouissant, dans un contexte d'extinction massive de nombreux primates.

"Cette naissance est porteuse de nombreux espoirs." Dans un communiqué diffusé mercredi 17 mars, le Parc zoologique et botanique de Mulhouse se réjouit de la naissance, en janvier dernier, d'un propithèque couronné, une espèce de lémurien. Les parents, Poppy et Manao, avaient déjà eu deux petits mâles en 2019 et 2020.

Le sexe du nouveau-né n'est pas encore connu, les soignants n'ayant pas encore pu l'approcher. "Dans son milieu naturel à Madagascar, le propithèque couronné est particulièrement menacé par le développement humain; et le nombre de reproducteurs diminue chaque année", précise le zoo. Aujourd'hui, seuls sept parcs zoologiques dans le monde sont capables d’assurer la reproduction de cette espèce.

Naissance d'un propithèque couronné au zoo de Mulhouse, en janvier 2021 - Benoît Quintard

Le Parc zoologique et botanique de Mulhouse abrite plusieurs espèces de lémuriens malgaches menacés comme le lémur aux yeux turquoise, le lémur couronné ou encore le lémur à ventre roux. Il est impliqué dans la conservation des primates malgaches : il est membre fondateur de l'Association européenne pour l'étude et la conservation des lémuriens.