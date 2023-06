Naissance exceptionnelle d'un troisième bongo au safari de Peaugres

Le safari de Peaugres est fier d'annoncer ce jeudi la naissance d'un troisième bongo. Amari II, c'est son nom, est né en réalité le 20 avril dernier. Il est visible depuis peu dans le parc. Cela fait suite à deux autres naissances en novembre 2022 et février 2023. Naissances exceptionnelles car l'espèce est rare et menacée, classée par l'Union internationale pour la conservation de la nature en danger critique d'extinction. Le Kenya est le seul pays où ces antilopes aux cornes torsadées et au pelage strié vivent encore à l'état sauvage. Il n'en resterait qu'une centaine. D'où l'importance de ces naissances pour la sauvegarde de l'espèce.

Le parc animalier ardéchois est le premier de France à avoir accueilli des bongos en 1995 et il est spécialiste de la reproduction de l'espèce. A ce jour, 17 bongos des montagnes sont nés au safari de Peaugres.