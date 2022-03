"Namasté petit chat botté", un livre amusant pour pratiquer le yoga en famille, dès 3 ans

"Namasté petit chat botté" est un livre, très bien illustré, pour permettre aux parents, même débutants, d'initier leurs enfants, de 3 à 10 ans, à la pratique du yoga, et cela grâce au conte ! L'ouvrage est divisé en 5 chapitres, correspondant chacun à une émotion, la joie, la tristesse, la colère, la peur, la confiance en soi. Christel Cornu, professeur de yoga et Véronique Deiller, journaliste, l'ont écrit à quatre mains.

Partager un moment en famille, avec son enfant

En s'amusant, on lit un conte, on fait des postures très simples, on respire et on termine, si on veut, par une petite méditation. On peut enchainer ou ne choisir que faire une partie. L'important, pour Véronique Deiller, est de partager un bon moment avec son enfant. Elle pratique elle-même avec sa petite fille. "L'idée n'est pas de faire une position très précise, avec son enfant, mais de l'amener à enchainer des postures pour aboutir à un bien-être! Et _surtout que cela reste ludique !_"

Un livre pour apprendre dès l'enfance à gérer ses émotions © Radio France - Véronique Pueyo

Apprivoiser ses émotions

Christel Cornu est professeur de yoga, elle a beaucoup travaillé avec les assistantes maternelles et de son expérience est né ce livre. Pour aider l'enfant à surmonter ses grosses colères ou ses petites angoisses, ses crises de larmes ou ses moments de joie un peu trop débordants. Déclinés en séance de yoga accessibles à tous, l'ouvrage permet aux petits de mieux comprendre leurs émotions pour être plus sereins. Christel Cornu : "Il n'est pas question de supprimer nos émotions, mais plus on apprend à les reconnaitre et à les apprivoiser tôt, mieux c'est pour être bien dans sa peau, vivre en société, pour aborder l'adolescence !"

"Namasté petit chat botté" propose 15 contes à lire en préambule d'une séance de yoga, ainsi que des exercices de respiration pour calmer son esprit et des méditations guidées pour se relaxer. Véronique Deiller : "Pour les enfants, c'est un super exutoire, un vrai moment de partage avec les parents! Donc au-delà de ce côté accompagnement émotionnel, le livre est aussi un super support pour passer un bon moment en famille, quoi !"

Des enfants angoissés par la crise sanitaire

Il faut dire qu'avec la crise du Covid, les enfants sont plus angoissés, ce livre peut les aider. "Cette crise sanitaire, cela pèse sur leur vécu émotionnel et ces moments de yoga, de respiration cela permet aussi de s'échapper d'un quotidien qui peut être angoissant. Les contes aussi font appel à l'imaginaire, et cela créée un moment de détente."

"Namasté petit chat botté" est superbement illustré par Marta Orzel et publié chez Solar Editions. 192 pages, au prix de 16,90 euros.