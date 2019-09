Nancy : 4 000 kilomètres pour écrire "love" à vélo !

Nancy, France

Ils viennent de terminer leurs études, de commerce pour l'un, de droit pour l'autre, et s'apprêtent à partir pour une aventure d'un mois : 4 000 kilomètres à vélo à travers 11 pays jusqu'à Budapest, la capitale de la Hongrie. Nicolas Klein, 22 ans et Ugo Pellini, 23 ans, partent ce dimanche 1er septembre de la place Stanislas à Nancy.

Leur défi ? Leur parcours sur la carte européenne devra dessiner le mot "love", ce qu'on appelle "GPS drawing", une activité pratiquée notamment par les amateurs de course à pied et qui s'affiche de plus en plus sur les réseaux sociaux. "Nous ne sommes pas des professionnels du GPS drawing", explique Nicolas. "Nous avons écrit le mot "love" sur une grande feuille, on l'a calqué sur une carte. Ensuite, en zoomant, il a fallu prendre les bonnes routes, pas les nationales ni les autoroutes. C'était un travail de fourmi". Ugo renchérit : "On a privilégié le mot "love" aux routes qu'on va emprunter. On ne va pas beaucoup aller sur des pistes cyclables !"

Nicolas Klein et Ugo Pellini espèrent battre le record mondial du plus grand GPS drawing © Radio France - Isabelle Baudriller

Pourquoi le mot "Love" ? Parce que c'est l'anagramme du mot vélo. "Nous sommes amoureux du vélo", soulignent les deux copains. "C'est aussi l'occasion de faire passer un message : nous, en tant qu'amateurs, on est capables de faire 4 000 km en un mois. Tout le monde est capable de prendre son vélo dans son garage et d'aller chercher le pain le week-end ou d'aller à son travail dans la semaine".

Love, c'est aussi l'amour qu'on porte à la nature et à sa protection. Ça passe par la promotion du vélo qui est un moyen de locomotion propre. Ça peut être une nouvelle façon de voyager - Ugo Pellini

Reste aussi un record du monde à battre : l'actuel record de "GPS drawing" est de 760 km. Avec 4 000 km, Ugo et Nicolas entendent "faire sauter les compteurs" !