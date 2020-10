Nancy : des policiers et des personnels soignants nancéiens dansent sur la place Stanislas

Une chorégraphie peu commune sur les pavés détrempés de la place Stanislas. Des policiers et des soignants qui se déhanchent au rythme d'un des tubes de l'été, " Jerusalema " de Master KG.

Ils suivent un défi lancé depuis cet été sur les réseaux sociaux, le #JerusalemaDanceChallenge : danser une chorégraphie spécifique sur cette musique et partager ensuite la vidéo sur internet. La vidéo du syndicat unité SGP Police FO, tournée sur la place Stanislas a été publié sur leur page Facebook et recueillait près de 4000 " J'aime " et plus de 7000 partages, moins de 24 heures après sa publication.

Ramenons un peu de joie

Voir danser des policiers c'est assez inhabituel, surtout sur la place Stanislas. L'initiative veut sourire et porter un message positif selon Abdel Nahass secrétaire départemental unité sgp police fo de Meurthe-et-Moselle, le syndicat à l'origine de la danse : " C'est un message d'unicité et de paix alors qu'il y a un climat de morosité dans le pays. Ramenons un peu de joie et de bonne humeur, c'est comme cela que l'on va s'en sortir ".

Le sol était pourtant détrempé et glissant, mais aucune glissade ni aucun blessé n'est à signaler parmi les danseurs.