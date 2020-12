Nancy : les singes quittent le parc de la Pépinière

Les premiers macaques crabiers sont arrivés du zoo de Bâle au parc de la Pépinière à Nancy en 1984. La dizaine encore présente est partie ce mardi 22 décembre, donnée, transférée dans un refuge en Belgique, le Natuurhulp Centrum d'Oudsbergen, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Liège en Belgique, prévient dans un communiqué la mairie de Nancy.

La Ville a souhaité " diminuer le nombre d'espèces non domestiques de l'espace animalier du parc" et elle souhaitait "trouver une résidence plus adaptée à leur mode de vie". Elle a travaillé depuis cet été avec la Fondation 30 Millions d'Amis et Code-Animal.

Dans les années 70, des fauves, des ours ... dans le parc nancéien

Le zoo du parc nancéien a été créé en 1889 rappelle la mairie, avec des donations d'oiseaux rares. Il s'est développé dans les années 70 en accueillant même des bisons d'Amérique, des dromadaires, des yacks, un lion, un puma, des ours, des chimpanzés, un crocodile...

"En 1999, les pumas ont été remplacés par des lapins domestiques. En 2004, les derniers ours ont été transférés vers un autre établissement. En 2006, le chimpanzé Victor a été placé dans un centre de primatologie espagnol. En 2005, le zoo a changé de nom pour devenir l'Espace animalier de la Pépinière. Le dernier chimpanzé, Jojo, est décédé en 2012. "

L'association Code Animal a procédé au transfert des Macaques ce mardi 22 décembre au parc de la Pépinière - Association Code Animal

Les Macaques ont rejoint un refuge en Belgique - Association Code Animal

Aujourd'hui, la Ville rappelle que l’espace animalier "s’inscrit dans une dynamique de sensibilisation du public à la biodiversité animale, en s'appuyant notamment sur une salle d’exposition et d’accueil du public et la préservation d'espèces domestiques à faible effectif. "

140 animaux sont aujourd'hui accueillis à la Pépinière, d'une vingtaine d'espèces, dont cinq non domestiques comme les paons ou les daims.