Nancy, première étape du tour de France à vélo d'un ministre luxembourgeois

Ministre et cycliste à la fois. Jean Asselborn, 72 ans, débute ce dimanche 1er août un tour de France à vélo en solitaire depuis Schengen. Le chef de la diplomatie va parcourir 1200 km, avec Nancy comme première étape.

Défendre la liberté de circulation

Un défi sportif qui est très politique. Jean Asselborn voit dans ce tour de France le symbole de la libre circulation dans l'Union Européenne dont il regrette les entraves. "Dix Etats sur 26 continuent à imposer des restrictions aux frontières et entravent la libre circulation", a déclaré le cycliste.

Arrivé à Metz, il termine sa première étape ce dimanche soir à Nancy. Au total, le ministre va parcourir 1200 km jusqu'à Bézier le long de la Moselle, de la Meurthe, du canal de l'Est, de la Saône et le long du Rhône. Le passage le plus attendu est surement son ascension du Mont Ventoux, où il sera accompagné par deux autres cyclistes.

"Une évasion cyclo-touristique vers une montagne hors pair et ensuite sur les rivages de la Méditerranée sans emprunter ni voiture, ni train, ni avion", a décrit Jean Asselborn. Un tour de France qu'il réalise pour la 7eme fois.