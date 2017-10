Nancy : un lapin de papier mâché pour se relancer sur le marché

Un entrepreneur nancéien s'est lancé dans un projet un peu fou : vendre aux enchères une oeuvre composée des accusés de réceptions des lettres qu'il a envoyées aux 500 plus grosse fortunes françaises

Il transforme les refus en oeuvre d'art! Voila le projet un peu fou de Sébastien Landrieu. Ce Nancéien a écrit aux 500 plus grosses entreprises françaises pour leur demander d'investir dans son projet de start-up. Face à l'absence de réponses positives, Sébastien Landrieu a décidé de compiler tous les accusés de réception de ses courriers pour en faire une sculpture : "Paper rabbit" un lapin géant en papier mâché qu'il espère vendre plus de 3 millions d'euros.

3000 euros de courriers avec accusé de réception

Au départ, Sébastien Landrieu avait imaginé 5 projets dans le e-business mais il n'avait aucun moyen de les financer. "Je me suis dit on va jouer le tout pour le tout, on va contacter les 500 premières fortunes françaises et on va essayer de trouver le bon fou au bon moment. Je leur ai demandé 3 millions d'euros pour financer 15% d'une holding qui n'existait pas encore". Résultat : zéro réponses positives et 500 accusés de réception sur les bras.

Les 500 accusés de réception formeront la surface du "Paper rabbit" - Sébastien Landrieu

Le Nancéien décide alors de se servir de tous ces papiers. Ce sera "Paper rabbit", un lapin de 2 mètres de haut en papier mâché et résine. "Ce qu'il incarne ce sont des valeurs entrepreneuriales universelles fortes : l'optimisme, la résilience, la créativité, le risque...", explique son créateur. Sébastien Landireu a réussi à embarquer huit personnes dans son aventure, dont l'illustrateur lorrain Jame's Prunier.

Voilà à quoi ressemblera le lapin imaginé par Sébastien Landrieu et Jame's Prunier - Sébastien Landrieu

Le lapin devrait être terminé avant la fin novembre. Il sera ensuite mis aux enchères à 3 millions d'euros. Sébastien Landrieu a préparé des invitations personnalisées pour les patrons les plus prestigieux : de Bill Gates à Jeff Bezos (Amazon) en passant par Larry Page (co-fondateur de Google). Et si cela ne fonctionne pas, le Nancéien a déjà un plan B : une application pour mobile qui rapporterait selon lui plus d'1,5 millions d'euros en un an.