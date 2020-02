VIDEO : "Nancy, y a rien là-bas même pas une pharmacie", s'amuse un humoriste sur France Inter

Nancy, France

Gérémy Crédeville, humoriste, "en rodage à Nancy le 15 février" jouera-t-il devant de nombreux spectateurs nancéiens au théâtre de la Foucotte ? Mais oui ! Voilà une promo décalée qui fait sourire même à Nancy un 15 février, les Nancéiens ont de l'humour !

Le chroniqueur de "La bande Originale" sur France Inter consacre sa chronique ce mercredi 12 février uniquement à Nancy ! Il débute, "Vous le savez dans cette émission de temps en temps je défends les injustices, les opprimés, les gens différents, laids, incultes, les Daniels, les gens dont on ne parle jamais mais qui vivent dans la misère c’est pourquoi aujourd’hui je vais vous parler de Nancy" commence Gérémy Crédeville. "Nancy, ville qui par son nom pue la contradiction. Nancy, c’est Salsa de Palier qui en parle le mieux. Salsa de Palier vous l’avez? Oh les gars! Salsa de palier, Funk d’à côté, Rock Voisine ! Allez musique ! Nancy, ville si jolie. Alcool de poire, pâté lorrain, macaron c’est vraiment supeeeer !"

Qu'on me donne l'envie, d'avoir envie de jouer à Nancy

L'humoriste rappelle qu'il est en spectacle dans la ville le week-end prochain. "Alors oui je fais de la promo ouvertement pour le rodage de mon spectacle à Nancy le 15 février au théâtre de la Foucotte. Mais n’avez-vous jamais pêché ? Êtes vous déjà allés jouer à Nancy ? Un 15 février ?! Au théâtre de la Foucotte ? Ah ben faut avoir envie." Il poursuit en chantant "Le 15 février je joue à Nancy, y a rien là bas même pas une pharmacie, pas de jeux d’mots dans leur monoprix, pour leurs cousines ils éprouvent du désir, ça n’a pas l’air sexy, qu’on me donne l’envie, l’envie d’avoir envie de jouer à Nancy ".

Gérémy Crédevic poursuit "en plus le 15 février c’est la pire date pour jouer un spectacle les mecs ont tout mis la veille pour la saint Valentin ! À Nancy ils vont être là « Oh ma soeur t’as eu des fleurs et un resto hier on va pas aller à un spectacle ce soir »." (...) "Non mais Nancy c’est l’anagramme d’angoisse."...