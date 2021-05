Nanterre : les sirènes sonnent pour un exercice de sécurité

Ne vous inquiétez pas si vous entendez des sirènes d’alerte et voyez débouler police et pompiers à Nanterre ce jeudi matin, c’est un exercice. Les forces de l’ordre et les secouristes s’entraînent à la gestion d’un incident de sécurité civile dans une entreprise du port de la ville, prévient la préfecture des Hauts-de-Seine dans un tweet.

"Aujourd’hui, un exercice de sécurité civile simulant un incident sera réalisé sur le port de Nanterre", précise la préfecture. "Au cours de cet exercice, les sirènes d’alerte seront déclenchées et les services de secours seront déployés."

Nul besoin d’aller vous mettre à l’abri donc. L’exercice ne doit durer que le temps de la matinée. Fin du dérangement prévu aux alentours de 11h30.