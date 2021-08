Nantes : découvrez le Théâtromaton, le "plus petit théâtre du monde"

Situé jusqu'à dimanche 22 août au niveau des douves du Château des ducs de Bretagne, le Théâtromaton se déplace depuis le 1er juillet dans les différents quartiers de Nantes. Avec l'ambition d'attirer, à chaque fois, un à seul avec un comédien. Dans un box d'1 mètre carré, on s'assoit comme dans un Photomaton, séparé de l'acteur par une vitre en plexiglass. Une expérience d'un nouveau genre imaginée par Alexis Ziane, comédien professionnel et fondateur du théâtre Krapo Roy.

Un spectacle gratuit

"Bienvenue dans le Théâtromaton. Votre spectacle va commencer dans 3, 2, 1..." C'est une voix un peu métallique, standardisée, telle qu'on en trouve dans les Photomaton, qui vous accueille. A l'intérieur, une chaise, une vitre, et un comédien, en représentation. "Suite au mois de décembre où on n'avait pas le droit de rouvrir les salles de spectacles, on s'est dit 'comment peut-on faire en sorte que notre métier puisse continuer d'exister en présentiel ?' On s'est dit on va mettre un comédien dans une boîte avec un spectateur dans une boîte, et on va faire jouer le comédien face aux spectateurs uniques avec un plexiglass qui les sépare pour que ce soit 'covid-compatible'", explique Alexis Ziane, créateur du Théâtromaton et fondateur du théâtre Krapo Roy à Nantes.

"Jouer devant devant une foule, ce n'est pas du tout la même chose que de jouer pour un spectateur unique. On a une proximité. On est à 50 cm, à peu près, du spectateur. En fait, il faut tout réinventer, pour réinventer les adresses, laisser de l'air aux spectateurs", souligne le comédien. "Vraiment, ça a été un gros gros boulot de réimaginer des spectacles pour mettre le spectateur en confiance et qu'il puisse apprécier." Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le public apprécie : "C'est très déroutant, mais très drôle", résume Émilie, mère de famille entrée dans la boîte avec son fils de 7 ans et demi, Sacha. Antoine et Florent, la vingtaine, en ressortent tout aussi ravis : "Vraiment ça faisait 5 minutes ?" s'interrogent les deux amis, incrédules.

On fait de la culture populaire au sens noble du terme. La culture pour tout le monde.

Le comédien a voulu permettre aux Nantais de renouer avec le spectacle vivant, en bas de chez eux, après plus d'un an sans accès aux théâtres. Avec l'aide de subventions publiques mais surtout des associations de commerçants, chacun des 5 comédiens est rémunéré pour sa journée de travail. Et les spectacles, eux, sont 100% gratuits. "Pour nous, c'était hyper important que ce soit gratuit. On voulait éviter que certaines personnes ne se sentent pas légitimes à aller voir du spectacle vivant. Ce n'est pas vrai, on est tous légitimes. Et la culture, elle, est pour tout le monde, non? On fait de la culture populaire au sens noble du terme. La culture pour tout le monde"insiste Alexis Ziane.

Le Théâtromaton continuera d'accueillir du public jusqu'au 2 octobre. © Radio France - Sarah Mansoura

Situé jusqu'à dimanche 22 août au niveau des douves du Château des ducs de Bretagne, le Théâtromaton se déplace depuis le 1er juillet dans les différents quartiers de Nantes. Avec l'ambition d'attirer, à chaque fois, un public de plus en plus large. "On a quand même pas mal de gens, je pense, pas très habitués aux salles et un peu timides à l'idée de se dire, 'je vais m'enfermer avec un type que je ne connais pas, je crois que ce n'est pas trop pour moi ce truc là'", renchérit Damien Reynal, lui aussi comédien et metteur en scène chez Krapo Roy. "Et en très grande majorité, les gens ressortent en se disant, "ben si, peut être, c'était pour moi'. On a eu pas mal de gens qui nous ont dit que c'était la première fois qu'ils allaient au théâtre. Et dans ce sens là, je trouve qu'on a absolument coché notre cahier des charges" conclut-il, tout sourire.