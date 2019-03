Nantes : forte affluence au premier salon du vapotage en région

Nantes, France

Il y aurait entre 2 et 3 millions de vapoteurs en France, et les Pays de la Loire se situeraient dans le Top 3 des plus gros consommateurs de liquide pour cigarettes électroniques. C'est donc tout naturellement à Nantes que se tient depuis samedi le premier salon du vapotage en France. 110 exposants et plus de 3000 visiteurs enregistrés dimanche midi, tout ça dans la salle XXL d'ExpoNantes.

Nuage de vapeurs et odeurs des arômes

Un nuage de vapeur et des odeurs qui vous assaillent : pomme, menthe, fraise... Vapexpo c'est un vaste centre commercial, celui du vapotage et de la cigarette électronique. Son créateur Patrick Bedué :

Le marché du vapotage atteint pratiquement 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur l'année"

Créé en Chine il y a dix ans, le vapotage est arrivé en France en 2007, et a explosé en 2012. Jérémie tient un stand et est vendeur dans une boutique spécialisée à Niort :

Ma clientèle, ça va du jeune de 18 ans qui en a marre de fumer à la personne qui a 75 ans et qui fume 40 clopes par jour"

Les clients du Vapexpo sont jeunes, parfois très jeunes :

C'est une passion que je me suis découvert" - Loïc, 18 ans.

Budget de Loïc : "entre 30 et 40 euros par mois, ça revient beaucoup moins cher que les cigarettes, pour me le payer je travaille pendant les vacances"

Son camarade Titouan, 18 ans lui aussi, possède pas moins de cinq cigarettes électroniques différentes :

C'est comme un deuxième téléphone. On a toujours notre cigarette avec notre liquide sous la main. Là je viens d'en acheter une un peu bling bling, elle fait de la lumière"

Le vapotage représenterait en France entre 10 et 15 000 emplois directs et indirects allant du fabricant de liquide au distributeur, en passant par les boutiques spécialisées.