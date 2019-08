Nantes, Jean Giono au téléphone

Nantes, France

Pour célébrer ses 100 ans, la librairie Coiffard a eu l'idée d'installer en ville, deux cabines téléphoniques, rue de la Fosse, et sur le toit de l'ENSA, l’école nationale supérieure d'architecture de Nantes. Ouvrez la porte et face à vous, 25 noms d'auteurs avec leur numéro de téléphone. Composez le numéro et vous accédez à la lecture d'une de leurs œuvres. Au bout du fil, Albert Camus, Jean Giono, Raymond Queneau, George Orwell, Marguerite Yourcenar, Michel Houellebecq, Alice Zeniter ou Gaël Fayeau.

Un moyen d’accéder différemment à la lecture

Coralie Sécher responsable de "Tome 2" chez Coiffard explique "avoir eu envie de travailler sur de l audio, en tant que moyen d’accéder différemment à la lecture. C'est un vrai bonheur d'entendre certains textes, de les entendre autrement". La cabine téléphonique sur le toit de l'école d'architecture est là jusqu'à la fin du mois. Celle de la rue de la Fosse restera jusqu'à la mi-novembre. L'histoire ne s’arrêtera pas là, puisque Coiffard les a offertes au CHU de Nantes.